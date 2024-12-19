Путин описал демографическую ситуацию в РФ фразой «нужны девочки»

Число женщин детородного возраста в РФ за последнее время сократилось на 30%. Об этом во время прямой линии с гражданами рассказал президент страны Владимир Путин.

Комментируя демографическую ситуацию в РФ, российский лидер заявил, что сейчас государству «нужны девочки». По его словам, в настоящее время вопрос повышения рождаемости является одним из ключевых для страны.

В то же время Путин обратил внимание, что во многих развитых государствах уровень рождаемости еще ниже по сравнению с РФ.

Как отметил президент, в данный момент в стране продолжает действовать семейная ипотека. Речь идет о кредитах на жилье, погашать которые можно за счет средств материнского капитала.

Тем не менее российский лидер посчитал недостаточными уже существующие меры поддержки молодых семей. Он подчеркнул, что власти не должны останавливаться на достигнутом.

«Каждый рабочий день глав всех регионов страны должен начинаться и заканчиваться с демографических вопросов», — подытожил Путин.

19 декабря глава государства подводит итоги уходящего года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее президент России рассказал о планах создать программу поддержки для регионов с низким уровнем рождаемости.