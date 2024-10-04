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В МВД заявили о растущей популярности России среди граждан недружественных стран

МВД: растет число граждан недружественных стран, желающих жить в России

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Фиксируется рост числа граждан недружественных стран, которые обратились в подразделения по вопросам миграции, чтобы получить разрешение на временное проживание в России. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Главного управления по вопросам миграции МВД России.

«ГУВМ МВД России фиксирует увеличение обратившихся в подразделения по вопросам миграции граждан недружественных стран за получением разрешения на временное проживание», — отмечается в публикации.

Среди заявителей преобладают граждане США, Австралии, Германии, Италии, Румынии, Латвии и Литвы, подчеркнули в ведомстве. Заявления для получения разрешений на временное проживание подавались в Москве и Московской области, в Брянской, Кировской и Оренбургской областях, а также в Приморском и Краснодарском краях.

В августе президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи иностранцам, разделяющим традиционные российские ценности. Помощь будут оказывать иностранцам и лицам без гражданства, которые не согласны с «политикой своих стран, навязывающей деструктивные неолиберальные установки». Им смогут выдать разрешение на временное проживание в России без учета утвержденной правительством квоты и подачи документа о владении русским языком, а также знания истории и основ законодательства страны.

Ранее россиян предостерегли от поездок в недружественные страны.

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