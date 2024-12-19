В Совфеде поддержали закон об освобождении медиков от наказания по статье УК РФ

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству рекомендовал принять закон об освобождении медиков от уголовной ответственности по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Совфеда, комитет рекомендовал палате одобрить закон 20 декабря.

До этого первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев заявил, что освобождение медиков от ответственности по уголовной статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, не означает их полного освобождения от уголовной ответственности. По его словам, если вина медика будет доказана, то его подвергнут уголовному преследованию.

17 декабря Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, который защитит медработников от уголовных преследований по статье 238 УК России. По словам председателя Общественного совета по защите прав пациентов, сопредседателя Всероссийского союза пациентов Яна Власова, это позитивное решение, и опасаться того, что с принятием закона ухудшится качество медпомощи, не стоит, так как здесь большее значение имеет контроль за следованием утвержденным стандартам.

Ранее Союз пациентов России отреагировал на отмену «уголовки» для врачей.