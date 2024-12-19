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В Совфеде прокомментировали закон об освобождении медиков от наказания по статье УК РФ

Якушев: освобождение врачей от статьи УК не значит их полного ухода от наказания

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«Единая Россия»

Освобождение медиков от ответственности по уголовной статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, не означает их полного освобождения от уголовной ответственности. Об этом заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев, передает ТАСС.

«Мы теперь разъясняем всем, что вывод из-под 238 статьи (УК РФ. — прим. ред.) не значит, что врачи у нас полностью освободились от уголовной ответственности. Потому что такую статью, как «халатность», никто не отменял», — заявил он.

По словам Якушева, если вина медика будет доказана, то его подвергнут уголовному преследованию.

17 декабря Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, который защитит медработников от уголовных преследований по статье 238 УК России. По словам председателя Общественного совета по защите прав пациентов, сопредседателя Всероссийского союза пациентов Яна Власова, это позитивное решение, и опасаться того, что с принятием закона ухудшится качество медпомощи, не стоит, так как здесь большее значение имеет контроль за следованием утвержденным стандартам.

Ранее Союз пациентов России отреагировал на отмену «уголовки» для врачей.

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