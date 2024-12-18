Союз пациентов России отреагировал на отмену «уголовки» для врачей

Закон о декриминализации медицинской деятельности не отразится в негативном ключе на качестве врачебных услуг. Принять эту меру просили уже давно, за отмену уголовного наказания для врачей боролись десять лет, заявил НСН председатель Общественного совета по защите прав пациентов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Напомним, Госдума накануне приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, который защитит медработников от уголовных преследований по статье 238 УК России. Это позитивное решение, и опасаться того, что с принятием закона ухудшится качество медпомощи, не стоит, так как здесь большее значение имеет контроль за следованием утвержденным стандартам, заверил Власов.

«Речь идет о декриминализации отношения к врачам. Следственный комитет ранее подводил под уголовные деяния истории, связанные с ухудшением состояния пациента в случае оказания или неоказания медицинской помощи. Это же ненормально! С этой статьей боролись десять лет», — заявил он.

Действия в сфере здравоохранения не должны рассматриваться с точки зрения карательных мер и наказываться уголовно, если закон не нарушался, добавил эксперт.

После одобрения законопроекта в Госдуме зампред комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев заявил, что в стране произошло «эпохальное событие для всей системы здравоохранения». Он подчеркнул, что число уголовных дел, возбуждаемых по 238 статье УК РФ, растет с каждым годом.

Ранее врачи оценили необходимость «уголовки» для антипрививочников.