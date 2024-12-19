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К месту посадки Ан-2 на Камчатке выдвинулась наземная группировка спасателей

МЧС: к месту посадки Ан-2 на Камчатке вышла наземная группировка спасателей

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Elena Mayorova/Global Look Press

Наземная группировка спасателей выдвинулась к месту предполагаемой аварийной посадки самолета Ан-2 в Камчатском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Легкомоторный самолет Ан-2 пропал с радаров на Камчатке утром в четверг, 19 декабря, после чего началась спасательная операция. Воздушное судно авиакомпании «Фаир Авиа» осуществляло коммерческую перевозку груза по маршруту Мильково — Оссора. По предварительным данным, сработал аварийный датчик на высоте 700 метров. Позднее сообщалось, что спасатели приостановили поиски с воздуха пропавшего на Камчатке самолета Ан-2 из-за ливневого снега, низких и плотных туч.

По признакам нарушения правил безопасности проводится доследственная проверка, также проверку начала Камчатская транспортная прокуратура.

Ранее в Ульяновской области оштрафовали пилота, посадившего самолет на автомобильную дорогу.

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