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Спасатели приостановили поиски с воздуха пропавшего на Камчатке самолета

SHOT: спасатели приостановили поиски пропавшего Ан-2 из-за снега на Камчатке

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Виталий Аньков/РИА Новости

Спасатели приостановили поиски с воздуха пропавшего на Камчатке самолета Ан-2 из-за ливневого снега, низких и плотных туч. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, борт продолжат искать спасатели на снегоходах. Сейчас они выдвинулись в сторону места, где Ан-2 пропал с радаров.

Легкомоторный самолет Ан-2 пропал с радаров на Камчатке утром 19 декабря, началась спасательная операция. Воздушное судно авиакомпании «Фаир Авиа» осуществляло коммерческую перевозку груза по маршруту Мильково — Оссора. По предварительным данным, сработал аварийный датчик на высоте 700 метров.

Борт МЧС вылетел в 05:13 (мск) из села Тиличики с тремя спасателями «Камчатского РПСБ» на борту. На вылете также спасатели ПСО ГУ МЧС России по Камчатскому краю в составе шести человек и спасатели ПСО КГКУ «ЦОД» в составе четырех человек, добавил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

Ранее в Ульяновской области оштрафовали пилота, посадившего самолет на автомобильную дорогу.

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