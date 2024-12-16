В Татарстане назвали саммит БРИКС самым ярким событием года

Глава Минземимущества Татарстана Азат Кадыров в интервью «Реальному времени» рассказал о главных задачах ведомства и предварительных итогах года. Он подчеркнул, что самым ярким событием года для республики стал октябрьский саммит глав государств БРИКС.

«Это глобальное событие. Поскольку тоже был вовлечен в процесс, по поручению [главы Татарстана] Рустама Нургалиевича [Минниханова] возглавлял операционный центр. Наблюдая за всем этим, честно говоря, испытал гордость за страну, республику, город. Безусловно, это крупнейшее событие», — сказал Кадыров.

Он напомнил, что много было сделано в рамках инфраструктуры, в том числе новый перрон в аэропорту.

Что касается дальнейших задач ведомства, по его словам, остро стоят на повестке вопросы обеспечения земельными участками многодетных семей, а также детей-сирот жильем.

Саммит БРИКС прошел в Казани с 22 по 24 октября.

По итогам мероприятия 13 государств получили статус стран — партнеров объединения. Ими стали Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Белоруссия, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Вьетнам.

БРИКС — международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к объединению присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в БРИКС создадут Альянс по развитию искусственного интеллекта.