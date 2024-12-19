За год в России завели дела о хищениях при реализации нацпроектов на 4,5 млрд рублей

В России в 2024 году возбуждены уголовные дела о хищениях при реализации нацпроектов на сумму более 4,5 млрд руб. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе заседания комитетов Совета Федерации, передает ТАСС.

«Возбуждены уголовные дела о хищениях, которые тоже присутствуют при реализации национальных приоритетных проектов, на сумму более 4,5 млрд руб. Это значительная сумма, все эти уголовные дела будут доведены до конца. Хищений много», — сказал он.

По словам Краснова, прокуроры отслеживают происходящее в субъектах РФ, как тратятся денежные средства, насколько эффективно.

«Если видим хищение, то даем правовую оценку действиям тех лиц, которые его совершили. В большинстве случаев денежные средства где-то тратятся неэффективно», — отметил он.

Генпрокурор считает, что это связано с различными моментами, в том числе с некомпетентностью.

До этого комитеты Совета Федерации по итогам предварительного обсуждения представленной президентом России Владимиром Путиным кандидатуры Игоря Краснова для назначения на пост генерального прокурора России рекомендовали палате признать консультации состоявшимися.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам Курской области и соседних областей работать круглосуточно.