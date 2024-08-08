Прокурорам поручили вести круглосуточный мониторинг в Курской области

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам Курской области и соседних регионов перейти на круглосуточный режим работы для оказания помощи гражданам. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов, слова которого передает ТАСС.

В связи с вторжением Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область по поручению Игоря Краснова работники прокуратуры области, а также соседних регионов с 6 августа переводятся на круглосуточный режим несения службы, сказал он.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отмечал врио губернатора региона Алексей Смирнов, атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее Путин дал поручение главе Курской области после вторжения ВСУ.