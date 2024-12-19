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Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг

Гидрометцентр: в Москве в четверг ожидается до -10°C

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В четверг в Москве ожидается до -10°C и гололедица. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Отмечается, что в столице также ожидается облачная погода, небольшой снег, местами гололед. Днем температура составит -8...-10°C, в ночь на пятницу столбик термометра может опуститься до -5°C.

В Подмосковье в четверг днем температура составит -7...-12°C. В ночь на пятницу может похолодать до -13°C.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил, что в регионах Северо-Западного (СЗФО) и Центрального федеральных округов России (ЦФО), а также на Урале ожидается аномально холодная погода.

Также Вильфанд сообщал, что снег лежит на всей территории России.

В декабре сообщалось, что на территории регионов Западной Сибири выявили снег с содержанием микропластика. Ученые Томского государственного университета брали пробы снега в Омской, Новосибирской, Кемеровской, Томской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.

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