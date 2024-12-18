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В Гидрометцентре заявили, что вся территория России покрыта снегом

Глава Гидрометцентра Вильфанд заявил, что снег лежит на всей территории России

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Снег лежит на всей территории России. Об этом сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Снег сейчас покрыл всю территорию России за счет того, что прошли интенсивные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах», — сказал он.

По словам синоптика, к концу текущей недели территория страны, на которой лежит снег, сократится до 98-99%. Он уточнил, что от снега будут освобождаться «некоторые островки» в Краснодарском крае.

В декабре сообщалось, что на территории регионов Западной Сибири выявили снег с содержанием микропластика. Ученые Томского государственного университета брали пробы снега в Омской, Новосибирской, Кемеровской, Томской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

В этом же месяце ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что наступившая зима будет аномально теплой в России.

Ранее россиянам назвали три опасности езды на машине в снегу.

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