В Гидрометцентре заявили, что вся территория России покрыта снегом

Снег лежит на всей территории России. Об этом сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Снег сейчас покрыл всю территорию России за счет того, что прошли интенсивные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах», — сказал он.

По словам синоптика, к концу текущей недели территория страны, на которой лежит снег, сократится до 98-99%. Он уточнил, что от снега будут освобождаться «некоторые островки» в Краснодарском крае.

В декабре сообщалось, что на территории регионов Западной Сибири выявили снег с содержанием микропластика. Ученые Томского государственного университета брали пробы снега в Омской, Новосибирской, Кемеровской, Томской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

В этом же месяце ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что наступившая зима будет аномально теплой в России.

Ранее россиянам назвали три опасности езды на машине в снегу.