В России выпал снег с микропластиком

На территории регионов Западной Сибири выявили снег с содержанием микропластика. Об этом пишет портал «СуперОмск».

Ученые Томского государственного университета брали пробы снега в Омской, Новосибирской, Кемеровской, Томской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Например, в 15 километрах от Омска зимой 2020-2021 годов ежесуточно выпадало около шести единиц микропластика на квадратный метр, отметил аспирант Биологического института ТГУ Алексей Редникин.

Кроме того, микропластик в снегу на территории Омской области находили в ходе экспедиций в 2022 и 2023 годах, добавил он.

В ноябре в научный журнал Micron писал, что группа бразильских ученых из Университета Сан-Паулу создала новый недорогой метод, позволяющий удалять из воды пластиковые загрязнители. Команда использовала магнитные наночастицы, функционализированные полидофамином — полимером, полученным из нейротрансмиттера дофамина. Процесс доказал свою эффективность в удалении микро- и нанопластика из воды, особенно в системах очистки.

Ранее ученые выяснили, что микропластик и «вечные химикаты» усиливают токсичность друг друга.