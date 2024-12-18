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Синоптик предупредил об аномально холодной погоде в ряде регионов РФ

Вильфанд: в ряде регионов России ожидается аномально холодная погода

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Artem Priakhin/Global Look Press

В регионах Северо-Западного (СЗФО) и Центрального федеральных округов России (ЦФО), а также на Урале ожидается аномально холодная погода. Об этом «Интерфаксу» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, сильные холода придут в российские регионы 18-20 декабря. В эти дни температура воздуха будет на 6-17°C ниже нормы, уточнил синоптик.

«Аномалии очень заметные в СЗФО с 18 по 20 декабря. В Архангельской области температура на 6-12°C ниже нормы и морозы до 25°C. В Ненецком автономном округе — на 8-12°C ниже нормы и морозы до 30°C. В Мурманской области на 14-15°C ниже нормы и мороз до 28°C», — сказал Вильфанд.

Научный руководитель добавил, что в республике Коми ожидаются морозы до 28-33°C. Температура воздуха будет на 8-17°C ниже нормы. При этом на востоке Ленинградской области столбики термометров опустятся до -22°C. Отклонение от нормы составит 8-14°C.

По словам специалиста, в ЦФО морозы придут 18-19 декабря. Так, в Тверской, Московской, Ярославской, Владимирской и Ивановской областях температура воздуха будет на 6-9°C ниже нормы. Столбики термометров в регионах опустятся до 15-21°C ниже нуля.

На Урале, как отметил Вильфанд, морозы затронут Ямало-Ненецкий автономный округ. В регионе ожидается до -32°C, что окажется на 7-9°C ниже нормы.

До этого Вильфанд сообщил, что снег лежит на всей территории России. По словам синоптика, к концу текущей недели территория страны, на которой лежит снежный покров, сократится до 98-99%.

Ранее синоптики назвали самые холодные населенные пункты России.

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