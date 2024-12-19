Силовики выясняют, как в Россию попал исполнитель теракта, при котором погиб Кириллов

Силовики выясняют, как в Россию попал исполнитель теракта, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник. Об этом сообщает РИА Новости.

«Проверяется информация, легально ли он (исполнитель теракта. — «Газета.Ru») находился на территории России», — поделился собеседник агентства.

До этого телеканал РЕН ТВ сообщал, что электросамокат со взрывчаткой привезли к месту теракта на каршеринге.

Утром 18 декабря ФСБ заявила о задержании подозреваемого в исполнении теракта. По данным ведомства, им оказался завербованный спецслужбами Украины мужчина. Его задержали в населенном пункте Черное Балашихинского района Московской области.

Венгерский политолог Георг Шпетле заявил, что гибель начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова связана с раскрытием планов ВСУ о «грязной бомбе».

Ранее Дмитрий Медведев пообещал Киеву возмездие за смерть генерала Кириллова.