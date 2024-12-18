Стали известны новые детали подрыва генерала Кириллова

Для подрыва начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерала Игоря Кириллова на каршеринге был привезен электросамокат со взрывчаткой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«По нашим данным, самокат установили около здания за час до взрыва», — передает СМИ.

Кириллов и его помощник были подорваны накануне утром. По данным СК, взрывное устройство заложили в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. Предварительно, мощность СВУ составила около 200 граммов тротила.

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