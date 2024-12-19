В Венгрии связали гибель Кириллова с раскрытием информации о грязной бомбе

Венгерский политолог Георг Шпетле заявил, что гибель начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова связана с раскрытием планов ВСУ о «грязной бомбе». Об этом сообщает газета Magyar Nemzet.

«Именно Кириллов раскрыл, что, по данным российской разведки, Украина хотела изготовить так называемую «грязную бомбу». <...> Очевидно, поэтому его и хотели убить», — отметил Шпетле.

Он пояснил, что «грязная бомба» представляет собой смесь взрывчатых и расщепляющихся веществ, вызывающая разрушения не в результате ядерного деления, а в результате радиационного загрязнения, которое приводит к заболеваниям и уничтожает сельскохозяйственные угодья и воду.

До этого будущий специальный посланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что убийство начальника войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова не помешает подготовке переговоров между Россией и Украиной.

Ранее в ООН отказались комментировать и осуждать убийство генерала Кириллова.