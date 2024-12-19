Число жертв столкновения поездов под Мурманском увеличилось до двух

Число погибших в результате столкновения поездов под Мурманском выросло до двух. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Он уточнил, что еще один пострадавший умер в больнице. До этого в РЖД сообщали, что еще одна женщина скончалась в машине скорой помощи.

Чибис добавил, что сейчас самый главный вопрос — оказание медпомощи всем пострадавшим.

«Врачи делают все необходимое, чтобы пассажиры, которые сейчас в больницах, пошли на поправку», — добавил он.

Вечером 18 декабря в районе Ковды Мурманской области пассажирский поезд Мурманск — Санкт-Петербург столкнулся с грузовым и сошел с рельсов. В нем находилось 326 человек. Один из вагонов двухэтажного поезда перевернулся на бок и перегородил пути. Машинист грузового поезда и его помощник задержаны.

По последним данным, при столкновении пострадали 27 человек, среди них пятеро детей. Из них 17 человек доставлены в больницы Мурманской области.

Ранее пассажирка рассказала подробности о столкновении поездов в Мурманской области.