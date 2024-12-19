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МЧС: Краснодарскому краю хватит ресурсов для ликвидации разлива мазута

В МЧС заявили, что ресурсов для ликвидации разлива мазута на Кубани хватит

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Кадр из видео/МЧС России

В Краснодарском крае достаточно ресурсов и резервов для ликвидации загрязнения после разлива мазута в результате крушения танкеров в районе Керченского пролива. Об этом заявил врио начальника ГУ МЧС России по региону Андрей Потахов в эфире телеканала РБК.

«Материальных ресурсов и резервов Краснодарскому краю хватит для того, чтобы решить данные задачи. А все остальные вопросы будут решаться в установленном законом порядке», — сказал Потахов.

Он отметил, что владельцам судов уже сейчас можно выставить счет для возмещения нанесенного ущерба, но если ждать решения этого вопроса — «нам и нашим потомкам от природы ничего не останется».

По его словам, организацию работы по очистке берега улучшат в ближайшее время — участвующих в уборке волонтеров обеспечат защитными средствами.

В эфире телеканала врио начальника ГУ МЧС России по региону также сообщил, что уже очищено около 10,7 км береговой линии.

17 декабря в МЧС заявили, что ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов пока невозможно из-за сильного шторма. По предварительным оценкам, в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в море вытекло около 3,7 тысячи тонн мазута.

Ранее в речном пароходстве оценили причины крушения танкеров.

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