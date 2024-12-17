В МЧС объяснили, почему не ведут ликвидацию разлива нефти в Черном море

Ликвидировать разлив нефти в Черном море пока невозможно из-за сильного шторма в районе побережья. Об этом сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на министра гражданской обороны и ЧС Краснодарского края Сергея Штрикова.

По его словам, сейчас специалисты сорбентами обрабатывают попавшие на берег нефтепродукты. Он добавил, что морские ловушки во время такого шторма не работают.

«Как только погода стихнет, конечно, мы будем дополнительно уже заниматься — и очищать, и работать сорбентами, и, соответственно, выставлять ловушки», — сообщил Штриков.

Как добавил министр, в скором времени ожидается совещание во главе с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым по вопросам разлива нефти из танкеров «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212».

До этого стало известно, что экипаж танкера «Волгонефть 109», который подал сигнал бедствия в районе порта Кавказ в Черном море, находится в безопасности.

Ранее в речном пароходстве оценили причины крушения танкеров «Волгонефть» у Крыма.