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Экологическое движение «Последнее поколение» может изменить свое название

Активистка Хинрихс: экологическое движение «Последнее поколение» сменит название

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Christian Mang/Reuters

Активистка Карла Хинрихс заявила изданию Spiegel, что скандальное экологическое движение «Последнее поколение» может изменить свое название.

По ее словам, оценка текущей ситуации с экологией внутри движения изменилась.

«Когда мы начинали, правительство все еще могло справиться с климатической катастрофой. Сегодня мы уже находимся в ее эпицентре... И поскольку мы больше не являемся последним поколением перед переломными моментами, мы больше не будем так себя называть», — поделилась Хинрихс.

Она не стала называть варианты нового названия движения, но подчеркнула, что это не является роспуском организации.

До этого в Лондонской национальной галерее произошел акт вандализма, организованный активистами движения Just Stop Oil. Участники акции облили супом две картины «Подсолнухи» Ван Гога. Инцидент произошел спустя час после того, как суд вынес приговор Фиби Пламмер и Анне Холланд, участницам аналогичной акции в 2022 году, осудив их на тюремные сроки за обливание супом картины «Подсолнухи».

Ранее в Италии экоактивисты наклеили листовки на картину Боттичелли.

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