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Экоактивисты облили супом две картины Ван Гога

Экоактивисты облили супом две картины «Подсолнухи» Ван Гога

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Tsugufumi Matsumoto/AP

В Лондонской национальной галерее произошел акт вандализма, организованный активистами движения Just Stop Oil («Просто прекратите добывать нефть»). Участники акции облили супом две картины «Подсолнухи» Ван Гога, объявив об этом в соцсети Х.

Инцидент произошел спустя час после того, как суд вынес приговор Фиби Пламмер и Анне Холланд, участницам аналогичной акции в 2022 году, осудив их на тюремные сроки за обливание супом картины «Подсолнухи».

Активистки получили 2 года и 20 месяцев соответственно, что вызвало волну возмущения в рядах движения Just Stop Oil.

«Люди оказались в тюрьме за то, что требовали прекратить разработку новых месторождений нефти и газа», — заявила одна из участниц протестной акции.

В июне активистка, выступающая против изменения климата, испортила картину известного художника-импрессиониста Клода Моне «Маки» в парижском музее Орсе.

18 мая члены радикального движения Letzte Generation («Последнее поколение»), выступающие против изменения климата, проникли на территорию аэропорта в немецком городе Мюнхене и устроили там акцию протеста.

Ранее в Италии экоактивисты наклеили листовки на картину Боттичелли.

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