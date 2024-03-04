Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В итальянской галерее экоактивисты наклеили листовки на картину Боттичелли

В галерее Уффици экоактивисты наклеили листовки на картину Боттичелли «Весна»

close
100%
UltimaGenerazi1/X

Пятеро экоактивистов из движения Ultima Generazione наклеили листовки на картину художника Сандро Боттичелли «Весна» в галерее Уффици во Флоренции. Об этом сообщила тосканская газета La Nazione.

Активисты попытались испортить самую известную и самую загадочную картину мастера «Весна», которую он написал в 1482 году.

Молодые люди прикрепили манифесты с фотографиями наводнения, которое произошло в 2023 году в Тоскане, на защитный экран картины и стены зала. Другую группу полиция задержала еще до выступления, отметили в газете.

Акция продлилась несколько минут, посетители картинной галереи были вынуждены покинуть зал. На место прибыли карабинеры из соседнего с галереей Уффици отделения и разогнали активистов.

До этого экоактивисты движения Letzte Generation разрисовали оранжевой краской фасад канцелярии канцлера в Берлине в знак протеста против недостаточных, по их мнению, действий немецкого правительства в борьбе с климатическим кризисом.

Ранее активисты Letzte Generation пожаловались на непонимание и насилие со стороны водителей во время проведения ими протестных акций в Вене.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами