Узбекистан сообщил о контактах с Россией по делу о покушении на Кириллова

Посольство Узбекистана в Москве находится в контакте с российскими силовиками по делу о покушении на начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу диппредставительства республики.

«Дипмиссия <…> уточняет информацию о задержанном по подозрению в совершении данного деяния», — говорится в заявлении посольства.

Утром 17 декабря в Москве было совершено покушение на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. Взрыв произошел в районе 6:10 утра на Рязанском проспекте. Незадолго до этого к подъезду дома подъехал служебный автомобиль с водителем, который должен был отвезти Кириллова на работу. Взрывчатку могли оставить за несколько часов до взрыва.

Ранее следствие попросило об аресте подозреваемого в совершении теракта против Кириллова.