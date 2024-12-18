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Следствие попросит об аресте подозреваемого в совершении теракта против Кириллова

Следствие попросит суд об аресте подозреваемого в убийстве генерала Кириллова

Следствие обратится в суд с ходатайством об аресте подозреваемого в совершении теракта в Москве, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия.

По словам собеседника агентства, задержанный, по предварительным данным, — гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов, его проверяют по учетам МВД.

17 декабря на Рязанском проспекте Москвы при взрыве погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Их смерть подтвердили в СК. По данным ведомства, взрывное устройство заложили в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. Предварительно, мощность СВУ составила около 200 граммов тротила. Днем ранее на Украине возбудили уголовное дело против Кириллова. Генерал регулярно проводил брифинги МО о химоружии Украины, подготовке ей «грязной бомбы» и сообщал о распространении Киевом биооружия с помощью летучих мышей и птиц.

ФСБ задержала возможного убийцу военных — им оказался приезжий из Узбекистана. Он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. Ему обещали денежное вознаграждение и европейский паспорт. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дмитрий Медведев пообещал Киеву возмездие за смерть генерала Кириллова.

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Убийство генерала Кириллова
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