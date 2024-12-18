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Россия и Пакистан могут заключить новое соглашение о смягчении визового режима

Захарова: РФ может рассмотреть смягчение визового режима с Пакистаном

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Faisal Mahmood/Reuters

Россия может рассмотреть смягчение визового режима с Пакистаном. Об этом заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова на брифинге.

«Что касается либерализации визового режима с Пакистаном, то мы готовы рассмотреть возможность упрощения порядка въезда пакистанских граждан в Россию после подписания межправительственного соглашения о реадмиссии. Проект этого документа как раз обсуждается сейчас с партнерами», — заявила Захарова.

В конце ноября сообщалось, что власти Пакистана работают над открытием прямого авиасообщения с Россией и Белоруссией в рамках усилий по укреплению торговых отношений и улучшению региональной связи.

В июне стало известно, что в России обсуждается вопрос возобновления прямого авиасообщения с Индонезией, Саудовской Аравией и Южной Кореей. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отмечал, что в настоящее время страна имеет прямое международное авиасообщение с 38 государствами.

Ранее сообщалось, что россияне выбрали Таиланд, Индонезию и Малайзию для отдыха за рубежом в ноябре.

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