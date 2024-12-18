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Песков раскрыл, как выбирают дату проведения прямой линии с Путиным

Песков: если в середине года нужна прямая линия с Путиным, «это можно сделать»

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Дату проведения прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным выбирают в зависимости от его графика. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, формат подвижен, и если в середине года появляется необходимость устроить прямой телемост с россиянами, то это «всегда можно сделать».

«Но по понятным причинам в последние несколько лет график у президента чрезвычайно насыщенный, перегруженный», — обратил внимание представитель Кремля.

Песков отметил, что несколько раз в год на это сложно найти время. Он подчеркнул, что обратная связь от граждан страны остается для российского лидера ключевым приоритетом.

До этого в Кремле назвали основные темы повестки прямой линии Путина. В их числе: вопросы, связанные со спецоперацией и потребностями фронта, а также с обеспечением инвалидов и здравоохранением.

Ранее на прямую линию с Путиным поступили жалобы о нехватке в аптеках РФ физраствора.

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Прямая линия Путина — 2024
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