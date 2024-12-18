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Нижегородец отдал аферистам более 11 млн рублей после знакомства с девушкой в интернете

В Нижнем Новгороде мужчина перевел мошенникам более 11 млн рублей

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Shutterstock

Житель Нижнего Новгорода попытался заработать, но лишился более 11 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Мужчина познакомился с женщиной в интернете. Во время общения подруга рассказала 32-летнему пострадавшему о заработке на онлайн-бирже, где он гарантированно получит доход.

Поверив новой знакомой, россиянин два месяца инвестировал в сайт, но вскоре понял, что его обманули, и обратился в полицию.

В МВД возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Сотрудники ведомства призвали не соглашаться на сомнительные предложения легкого заработка.

До этого в Екатеринбурге мошенники убедили 71-летнюю врача-ортопеда отдать им 14 миллионов рублей. Связавшиеся с ней «сотрудники ФСБ» сообщили о финансировании террористов с ее счетов.

Жертвами мошенников каждый день становятся десятки россиян. Ранее на платформе Okko вышел документальный фильм «На крючке», в котором авторы подробно рассказывают о манипуляциях аферистов и том, как не поддаться их уговорам.

Ранее пенсионерка из Москвы отправила мошенникам 27 кг денег.

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