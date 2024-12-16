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Мошенник рассказал о подробностях обмана пенсионерки, отдавшей ему 146 млн рублей

Baza: пенсионерка из Москвы отправила мошенникам 27 кг денег

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Shutterstock

Пенсионерка из Москвы, которая отправила аферистам 146 миллионов рублей, на самом деле лишилась большей суммы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на обманувшего ее мошенника, который связался с редакцией после публикации.

Как рассказал молодой человек, ему 19 лет, он проживает в Днепре, на Украине. По его словам, женщина перевела аферистам 165 миллионов рублей. Средства, которые весили 27 килограмм, перевели на криптокошелек. Мошенник получил 7% от суммы, полученная от пенсионерки сумма стала его рекордом.

Юноша добавил, что работает в колл-центре три года и смог приобрести много предметов роскоши.

«За это время он заработал полмиллиона долларов, купил две квартиры и три люксовых авто (BMW M3, Mercedes C43 AMG и Land Cruiser)», – сообщается в публикации.
Посетить другую страну он не может, так как невыездной.

Жертвой мошенника, которая помогла ему установить рекорд, стала 83-летняя жительница Москвы. Аферист обвинил ее в финансировании ВСУ, после чего в период с 3 по 10 декабря женщина передавала курьерам деньги.

Эту и другие схемы работы мошенников ранее были рассмотрены в документальном фильме «На крючке», который доступен на платформе Okko. В работе раскрываются главные секреты манипуляций и то, кто может пострадать от телефонных аферистов.

Ранее жительница Петербурга за два месяца отдала мошенникам 11 млн рублей.

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