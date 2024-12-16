Пожилая врач-ортопед испугалась уголовного дела и отдала мошенникам 14 млн рублей

Женщина из Екатеринбурга отдала мошенникам 14 миллионов рублей, испугавшись уголовного дела. Об этом сообщает Е1.

По словам коллеги 71-летней врача-ортопеда, с россиянкой связались неизвестные и, представившись работниками оператора, попросили код из сообщения от «Госуслуг». После этого ей поступил звонок от лже-сотрудника ФСБ. Аферисты якобы получили доступ к ее счетам и теперь финансируют террористов.

Чтобы не стать фигуранткой уголовного дела, екатеринбурженка создавала виртуальные карты и отправляла свои деньги на «безопасный счет». С мошенниками она общалась около трех недель.

«Когда деньги кончились, мошенники потеряли интерес к врачу. Она поняла, что ее обманули и пошла в полицию», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Женщина, как и многие другие россияне, стала жертвой мошенников. Ранее на платформе Okko появился документальный фильм «На крючке», в котором можно узнать о секретах манипуляций аферистов и том, как не поддаться их уговорам.

Ранее пенсионерка из Москвы отдала мошенникам 146 млн рублей.