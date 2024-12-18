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Отчим-педофил напоил 12-летнюю падчерицу и надругался над ней, когда супруги не было дома

В Казахстане мужчине дали пожизненное за надругательство над падчерицей

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Shutterstock/271 EAK MOTO

В Казахстане мужчина напоил падчерицу и надругался над ней, пока супруги не было дома. Об этом сообщает Liter.kz.

По информации издания, инцидент произошел в области Абай. Отчим принудил свою 12-летнюю падчерицу выпить стакан вина, когда ее матери не было дома. После этого он пригласил девочку лечь рядом с ним, чтобы посмотреть фильм, и надругался над ребенком, несмотря на активное сопротивление со стороны малолетней.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о действиях сексуального характера с применением насилия к потерпевшей с использованием ее беспомощного состояния. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы.

До этого в Татарстане педофил катался на велосипеде в костюме Деда Мороза и раздавал детям конфеты, приглашая их к себе домой. Это происходило незадолго до его задержания. Мужчину обвиняют в изнасиловании дочери знакомых, у которых он делал ремонт.

Ранее педофил несколько лет выдавал себя за подростка, чтобы заманить школьницу в отель.

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