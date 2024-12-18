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Педофил несколько лет выдавал себя за подростка, чтобы заманить школьницу в отель

В Англии мужчина притворялся 14-летним подростком, чтобы соблазнить девочку

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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В Великобритании осудили мужчину, который выдавал себя за 14-летнего подростка, чтобы заманить девочку в отель. Об этом пишет Daily Star.

По информации таблоида, 36-летний Терранс Льюис из Блэкпула был арестован в январе этого года после того, как его застали в гостиничном номере с 14-летней девочкой. Оказалось, что он обхаживал ее с 11 лет, скрывая свою настоящую личность и выдавая себя за 14-летнего юношу. Для этого Льюис использовал найденные в интернете фотографии другого подростка и вымышленное имя.

7 января администратор отеля в Стокпорте позвонил в полицию, чтобы сообщить, что взрослый мужчина только что зарегистрировался в отеле с девушкой-подростком и это показалось ему подозрительным. Вскоре Льюис был пойман с поличным, и полиция инициировала расследование, в ходе которого выяснилось, что школьница, оказавшаяся с подозреваемым в отеле, была не единственной его жертвой. В итоге педофил признал себя виновным в 19 преступлениях сексуального характера в отношении детей. Суд отправил его в тюрьму на девять лет и девять месяцев.

Ранее в США приговорили к пожизненному заключению 93-летнего священника-педофила.

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