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Татарстанский педофил катался на велосипеде и раздавал детям конфеты в костюме Деда Мороза

В Татарстане педофил в костюме Деда Мороза давал детям конфеты и заманивал домой

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Министерство внутренних дел по Республике Татарстан

В Татарстане педофил катался на велосипеде в костюме Деда Мороза и раздавал детям конфеты, приглашая их к себе домой. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, 54-летний мужчина, обвиняемый в надругательстве над шестилетней девочкой, незадолго до задержания ездил по городу Бугульма на велосипеде в костюме Деда Мороза и раздавал детям конфеты. Он приглашал малолетних к себе домой.

Следствие полагает, что он может быть причастен к совершению других преступлений против половой неприкосновенности детей.

Мужчину обвиняют в изнасиловании дочери знакомых, у которых он делал ремонт. Свои действия злоумышленник снял на видео, смонтировал ролик и разослал его в мессенджеры своим собеседникам. Когда о произошедшем стало известно, подозреваемого удалось задержать. В его телефоне также была обнаружена непристойная переписка с другими детьми. Известно, что мужчина уже был судим за аналогичное преступление.

Ранее педофил несколько лет выдавал себя за подростка, чтобы заманить школьницу в отель.

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