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Названо число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области

МЧС: при столкновении поездов в Мурманской области пострадали 14 человек

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Северо-Западная транспортная прокуратура

При столкновении пассажирского поезда с грузовым в Мурманской области пострадали 14 человек, сообщила в пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

По данным ведомства, три человека находятся в тяжелом состоянии. Работы на месте происшествия продолжаются.

Авария произошла в районе Ковды. Состав, следовавший из Мурманска в Петербург, столкнулся с грузовым поездом и сошел с рельсов, один из вагонов опрокинулся, заблокировав пути. На место происшествия отправили спасателей и медиков, инцидент находится на контроле у главы региона Андрея Чибиса. На ситуацию также обратили внимание в транспортной прокуратуре, там организовали проверку.

По данным Telegram-канала Baza, перед столкновением у одного из поездов наблюдались проблемы с работой механизмов.

Ранее туристка попала под поезд, делая селфи.

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