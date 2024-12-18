Стала известна причина столкновения поездов в Мурманской области

Перед столкновением поездов в Мурманской области у одного из них наблюдались проблемы с работой механизмов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, у грузового поезда произошел излом токоприемника, он остался ждать помощь. Спустя час, у состава появились проблемы с тормозами, после чего он выкатился на другой путь, где в него врезался поезд с пассажирами.

Авария произошла в районе Ковды. Состав следовал из Мурманска в Петербург, но в какой-то момент, по словам очевидцев, сначала машинист резко затормозил, затем – состав столкнулся с грузовым поездом.

После этого вагон первого участника аварии перевернулся на бок. Во время аварии пострадали четыре человека.

После произошедшего на место отправили спасателей и медиков, инцидент находится на контроле у главы региона Андрея Чибиса. На ситуацию также обратили внимание в транспортной прокуратуре, там организовали проверку.

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