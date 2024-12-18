Спасатели отправились к месту столкновения поездов в Мурманской области

Спасатели направились к месту столкновения пассажирского и грузового составов на юге Мурманской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

«Дополнительно направлены еще 4 бригады скорой. В итоге 7 бригад и формируем резервные бригады скорой», — заявил он.

По его словам, на место едет глава Кандалакшского района. Губернатор добавил, что организуется подготовка мест размещения.

По данным Telegram-канала РЖД, на место происшествия в Мурманской области были направлены восстановительные поезда. Составы движутся со станций Кандалакша и Кемь.

До этого сообщалось, что в Мурманской области поезд опрокинулся после того, как сошел с рельсов. Инцидент произошел в районе Ковды. На кадрах с места инцидента видно, как один из вагонов двухэтажного поезда перевернулся на бок и перегородил рельсы.

На данный момент информация о пострадавших отсутствует. Причины произошедшего уточняются.

Ранее девушку в наушниках и капюшоне сбил поезд под Калининградом.