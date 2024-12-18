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Туристка попала под поезд, делая селфи

Mirror: на Тайване туристка выжила после того, как ее сбил поезд во время селфи

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На Тайване туристку сбил поезд, пока она делала селфи, пишет Mirror. В результате инцидента женщина получила травмы и была доставлена в больницу.

На Тайване произошел инцидент, в результате которого 55-летняя туристка Лю Ну была сбита поездом, пока пыталась сделать селфи. Женщина стояла слишком близко к железнодорожным путям, когда состав ударил ее в правое плечо, сбив с ног. Очевидцы, находившиеся рядом, бросились ей на помощь.

Туристке оказали на месте первую помощь и доставили в ближайшую больницу, где выяснилось, что у нее была сломана левая нога. Местные чиновники прокомментировали ситуацию, отметив, что туристам не разрешается приближаться к железнодорожным путям.

Туристическому агентству, организовавшему поездку, теперь грозит запрет на подачу заявок на въезд в эту зону в течение года, а также штраф в размере $9000.

Ранее в Пакистане домашний лев напал на мужчину, решившего сделать с ним селфи.

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