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Глава района прибыл на место столкновения поездов в Мурманской области

Глава Кандалакшского района приехал на место столкновения поездов

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Северо-Западная транспортная прокуратура

Глава Кандалакшского муниципального района Александр Самарин приехал на место столкновения двух поездов в Мурманской области. Об этом он написал на своей странице в социальной сети »ВКонтакте».

«По поручению Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса прибыл на место происшествия. Уже даны первые поручения об оказании всей необходимой помощи, которая потребуется. Остаюсь на связи. Буду докладывать об обстановке», — написал Самарин.

До этого Telegram-канал Baza сообщил о том, что перед столкновением поездов в Мурманской области у одного из них наблюдались проблемы с работой механизмов.

18 декабря в районе Ковды Мурманской области пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым и сошел с рельсов. Один из вагонов двухэтажного поезда перевернулся на бок и перегородил пути. Известно о четырех пострадавших .

Губернатор региона Андрей Чибис сообщил, что к месту столкновения составов направились спасатели. Власти организуют подготовку мест размещения пассажиров. На место происшествия также направлены восстановительные поезда.

Ранее туристка попала под поезд, делая селфи.

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