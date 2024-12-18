Стало известно о пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области

В результате столкновения поездов в Мурманской области пострадали четыре человека. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что все они ехали в пассажирском составе из Мурманска в Санкт-Петербург.

Также Telegram-канал опубликовал видео эвакуации пассажиров поезда в легкой одежде при почти тридцатиградусном морозе на улице.

Вечером в среду, 18 декабря стало известно, что в Мурманской области поезд опрокинулся после того, как сошел с рельсов. Инцидент произошел в районе Ковды. На кадрах с места инцидента видно, как один из вагонов двухэтажного поезда перевернулся на бок и перегородил рельсы. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия с пассажирским поездом. На место происшествия выехала Кандалакшский транспортный прокурор.

Ранее девушку в наушниках и капюшоне сбил поезд под Калининградом.