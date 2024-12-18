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Движение поездов на участке в Мурманской области остановлено после ЧП

РЖД: после столкновения поездов приостановлено движение в Мурманской области

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Телеграм-канал Северо-Западная транспортная прокуратура

На железнодорожном участке в Мурманской области остановлено движение после бокового столкновения пассажирского поезда с вагонами грузового поезда. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале РЖД.

«К месту происшествия вызваны оперативные службы. Движение на участке приостановлено», — говорится в сообщении.

Также к месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь.

Вечером в среду, 18 декабря, на юге Мурманской области произошло боковое столкновение двухэтажного пассажирского поезда с грузовым составом. Инцидент произошел в районе Ковды. На кадрах с места инцидента видно, как один из вагонов двухэтажного поезда перевернулся на бок и перегородил рельсы. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия с пассажирским поездом. На место происшествия выехала Кандалакшский транспортный прокурор. По предварительным данным, в результате столкновения поездов в Мурманской области пострадали четыре человека.

Ранее девушку в наушниках и капюшоне сбил поезд под Калининградом.

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