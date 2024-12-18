Mash: в деле об убийстве Кириллова фигурирует агент СБУ «Морбиус»

Убийце начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова мог помогать в совершении преступления сотрудник Службы безопасности Украины по кличке «Морбиус». Об этом со ссылкой на источник пишет Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, мужчина, который взял себе псевдоним в честь вампира из комиксов, вербовал людей через приватное приложение, обещая им вид на жительство в ЕС и доллары. Преступник давал гражданам задания, организовывал схроны с взрывчаткой, делился информацией о потенциальных жертвах.

Летом один из схронов «Морбиуса» нашли в Тамбовской области. Предполагается, что аналогичный тайник он мог устроить для мигранта, которого в настоящее время подозревают в убийстве Кириллова.

Утверждается, что задержаны трое помощников украинского «вампира», которые пытались сбежать в Абхазию.

17 декабря на Рязанском проспекте Москвы при взрыве погибли Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. По данным ведомства, взрывное устройство заложили в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома.

Как писало Reuters, ответственность за теракт взяла на себя Служба безопасности Украины.

ФСБ задержала возможного убийцу — им оказался иностранец. Он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. Ему обещали денежное вознаграждение и европейский паспорт. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Узбекистан отправил в РФ данные о задержанном по делу об убийстве Кириллова.