Узбекистан отправил в РФ данные о задержанном по делу об убийстве Кириллова

Узбекская сторона отправила в Россию данные о задержанном гражданине, подозреваемом в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова. Об этом сообщил телеканал «Узбекистан-24» со ссылкой на источники, передает ТАСС.

«Данные об этом гражданине были незамедлительно направлены в Москву», — говорится в сообщении.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что президент России Владимир Путин соболезнует родственникам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, который погиб в результате теракта. По его словам, правоохранительные органы показали быструю и эффективную работу. По его словам, уже сейчас стало ясно, кто является заказчиками и организаторами убийства.

Утром 18 декабря ФСБ заявила о задержании подозреваемого в исполнении теракта. По данным ведомства, им оказался иностранный гражданин 1995 года рождения. Мужчина заявил, что был завербован украинскими спецслужбами. Исполнителю теракта обещали $100 тыс. и «европейский паспорт».

Ранее Медведев назвал подлым преступлением убийство начальника войск РХБЗ.