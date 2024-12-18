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В Татарстане рабочий снял на видео, как насилует дочь знакомых

В Татарстане мужчина надругался над дочерью знакомых

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Министерство внутренних дел по Республике Татарстан

Жителя Бугульмы подозревают в изнасиловании несовершеннолетней дочери знакомых, у которых он делал ремонт. Об этом сообщает УМВД по республике Татарстан.

По данным следствия, 54-летний мужчина помогал знакомым в ремонте. В один из дней, когда друзей не было дома, он надругался над их несовершеннолетней дочерью.

Свои действия злоумышленник снял на видео, смонтировал ролик и разослал его в мессенджеры своим собеседникам. Когда о произошедшем стало известно, подозреваемого удалось задержать. В его телефоне также была обнаружена непристойная переписка с другими детьми.

Возбуждено уголовное дело, известно, что мужчина уже был судим за аналогичное преступление, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Москве задержали отца-педофила, который домогался сына с девяти лет. Мать мальчика, которая жила с его отцом в гражданском браке, была свидетельницей домогательств, но решила не обращаться в полицию, так как, по ее собственным словам, пожалела и ребенка, и своего партнера.

Ранее отчим год насиловал 11-летнюю падчерицу и снимал на видео.

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