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Главу комиссии по азартным играм Украины задержали за поддержку российского казино

На Украине задержали главу комиссии по азартным играм из-за российского казино

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dorotiuk_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Руководителя комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Украины Ивана Рудого задержали по подозрению в поддержке базирующегося в РФ онлайн-казино. Об этом сообщило издание «РБК-Украина».

«Главу КРАИЛ Ивана Рудого задержали правоохранители из-за поддержки деятельности на Украине российского онлайн-казино», — говорится в сообщении.

Детали дела Рудого уточняются.

Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей ликвидировали в апреле из-за ее «беспомощности».

По словам главы налогового комитета Верховной рады Украины Даниила Гетманцева, КРАИЛ должна была заниматься защитой прав игроков, формировать «культуру ответственной игры», а также контролировать круг лиц, имеющих доступ к азартным играм.

Парламентарий подчеркнул, что комиссия просто не справлялась со своими функциями, чем и заслужила ярлык «беспомощной».

3 декабря сообщалось о задержании бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда. Его подозревают в коррупции.

Ранее украинский генерал заявил о глобальной коррупции в стране.

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