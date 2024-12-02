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Украинский генерал заявил о глобальной коррупции в стране

Генерал ВСУ в отставке Марченко заявил о глобальной коррупции на Украине

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Shutterstock

На Украине происходит глобальная коррупция, из-за которой бизнес все меньше помогает армии и думает о переезде за границу. Об этом заявил недавно уволившийся из ВСУ генерал-майор Дмитрий Марченко, передает «Страна.ua».

«Просто глобальная коррупция повсюду. Я не понимаю, как мы еще держимся при таком. По Николаеву уже у бизнеса опускаются руки. Если раньше они очень помогали армии, а сейчас я звоню, говорю – слушай, надо помочь бригаде, а он говорит: «все, я не буду ничем помогать, меня доят, меня вывели в риски, у меня сейчас одно желание – закрыть бизнес, все продать и переехать за границу и работать там», — сказал он, отметив, что украинцы разочарованы.

По словам Марченко, в начале конфликта украинцы «бились, проявляли инициативу», у них была цель, но теперь «у нормальных людей опускаются руки».

В конце ноября Верховная рада Украины при принятии закона о лишении госнаград отменила норму о конфискации имущества коррупционеров. Нардеп Сергей Ионушас объяснил это «технико-юридической ошибкой».

Ранее в Киеве задержали военкома, за взятки освобождавшего от мобилизации.

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