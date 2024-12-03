Бывшего зампредседателя Высшего хозяйственного суда Украины признали коррупционером

На Украине задержали бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда. Его подозревают в коррупции, сообщает Государственное бюро расследований страны в своем Telegram-канале.

В ведомстве не конкретизировали фамилию фигуранта, но, по информации украинских СМИ, речь идет об Артуре Емельянове.

В сообщении уточнили, что экс-заместитель председателя вместе со своими коллегами построил «бизнес» на судебных решениях.

«Он подозревается в участии в преступной организации и в получении взятки», — говорится в сообщении.

Емельянов входил в состав преступной организации, состоявшей из судей, адвокатов, арбитражных управляющих, которые за незаконное вознаграждение выносили «нужные» решения, преимущественно в хозяйственных спорах.

Накануне недавно уволившийся из ВСУ генерал-майор Дмитрий Марченко заявил о глобальной коррупции в стране. По его словам, в начале конфликта украинцы «бились, проявляли инициативу», у них была цель, но теперь «у нормальных людей опускаются руки».

Ранее в Киеве задержали военкома, за взятки освобождавшего от мобилизации.