Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывшего зампредседателя Высшего хозяйственного суда Украины признали коррупционером

На Украине задержан экс-заместитель председателя Высшего хозяйственного суда

close
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

На Украине задержали бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда. Его подозревают в коррупции, сообщает Государственное бюро расследований страны в своем Telegram-канале.

В ведомстве не конкретизировали фамилию фигуранта, но, по информации украинских СМИ, речь идет об Артуре Емельянове.

В сообщении уточнили, что экс-заместитель председателя вместе со своими коллегами построил «бизнес» на судебных решениях.

«Он подозревается в участии в преступной организации и в получении взятки», — говорится в сообщении.

Емельянов входил в состав преступной организации, состоявшей из судей, адвокатов, арбитражных управляющих, которые за незаконное вознаграждение выносили «нужные» решения, преимущественно в хозяйственных спорах.

Накануне недавно уволившийся из ВСУ генерал-майор Дмитрий Марченко заявил о глобальной коррупции в стране. По его словам, в начале конфликта украинцы «бились, проявляли инициативу», у них была цель, но теперь «у нормальных людей опускаются руки».

Ранее в Киеве задержали военкома, за взятки освобождавшего от мобилизации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами