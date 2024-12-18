В Кремле рассказали о реакции Путина на убийство начальника войск РХБЗ

Президент России Владимир Путин соболезнует родственникам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, который погиб в результате теракта. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что правоохранительные органы показали быструю и эффективную работу. По его словам, уже сейчас стало ясно, кто является заказчиками и организаторами убийства.

«Лишний раз подтверждается, что киевский режим не гнушается террористическими методами работы. Мы четко понимаем, кто наш враг, на что способен, лишний раз доказываем правоту наших действий в ходе СВО», — сказал Песков.

Кириллов и его помощник погибли накануне утром в результате взрыва. По данным СК, взрывное устройство заложили в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. Предварительно, мощность СВУ составила около 200 граммов тротила.

Утром 18 декабря ФСБ заявила о задержании подозреваемого в исполнении теракта. По данным ведомства, им оказался иностранный гражданин 1995 года рождения. Мужчина заявил, что был завербован украинскими спецслужбами. Исполнителю теракта обещали $100 тыс. и «европейский паспорт».

Ранее Захарова раскрыла, кому выгоден теракт против Кириллова.