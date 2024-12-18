Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал подлым преступлением убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Высокой оценки заслуживает оперативная работа наших правоохранительных органов, в результате которой был задержан подозреваемый в этом подлом преступлении», — заявил он.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что президент России Владимир Путин соболезнует родственникам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, который погиб в результате теракта. По его словам, правоохранительные органы показали быструю и эффективную работу. По его словам, уже сейчас стало ясно, кто является заказчиками и организаторами убийства.

Утром 18 декабря ФСБ заявила о задержании подозреваемого в исполнении теракта. По данным ведомства, им оказался иностранный гражданин 1995 года рождения. Мужчина заявил, что был завербован украинскими спецслужбами. Исполнителю теракта обещали $100 тыс. и «европейский паспорт».

Ранее Захарова раскрыла, кому выгоден теракт против Кириллова.