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В Госдуме объяснили, кто получит 100-тысячный штраф за алкоголь в подарок

Депутат Свинцов: компании должны платить 100 тыс. руб. за алкоголь в подарок

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Depositphotos

Штрафы за алкоголь в качестве подарка предполагается ввести в первую очередь для компаний — неправильно, что они задаривают работников спиртными напитками, заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов. Однако если такой закон примут, то и обычные россияне, которые будут дарить друг другу алкоголь, не избегут ответственности, но заплатят меньшую сумму, заявил он в беседе с НСН.

Напомним, накануне депутат предложил ввести штрафы до 100 тыс. рублей для граждан, которые дарят на праздники алкоголь. Он напомнил, что в последние четыре года выросло потребление алкоголя и действующие меры борьбы не помогают, и призвал запретить россиянам дарить то, что наносит колоссальный вред здоровью.

Главной проблемой парламентарий назвал компании, которые дарят алкоголь, провоцируя у людей инфаркты и инсульты.

«Я предлагаю штрафовать организации, штраф в 100 тысяч рублей для юридических лиц, которые в качестве подарка выбирают алкоголь. Дополним эту норму штрафом для должностных лиц в 50 тысяч рублей, чтобы юрлицо не уходило от ответственности, не сваливало все на бухгалтера и так далее», — заявил Свинцов, подчеркнув, что дарить алкоголь — значит, дарить яд.

Для физлиц он предложил установить сумму штрафа на уровне 5 тыс. рублей, добавив при этом, что прийти в гости с бутылкой шампанского – нестрашно, а вот «алкогольные марафоны» должны наказываться. Подобная норма, по мнению депутата, позволит зависимым людям избежать запоев. Если хотя бы 5-10% населения получится уберечь, то это будет уже ощутимым результатом, подчеркнул Свинцов.

«К критике я готов, предлагаю всем задуматься о последствиях таких подарков. Лучше подарите билеты в театр», — заключил он.

До этого член Совфеда Наталия Косихина заявила, что законопроект о запрете дарения алкоголя невозможно поддержать. Она подчеркнула, что, согласно российской Конституции, каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни.

Ранее в Минздраве заявили, что россияне стали чаще пить.

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