В России приостановился тренд на меньшее потребление алкоголя

В России приостановился процесс снижения потребления алкоголя, отмечавшийся в последние несколько лет. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишет «Интерфакс».

В целом же, в последние годы прослеживалась тенденция, что граждане России стали меньше пить.

«Действительно, снижалось в последние годы потребление алкоголя. В 2019 году это было 9 литров чистого этанола на душу населения, в 2023 году — 8,49. Но сейчас мы видим, что этот процесс снижения остановился», — сказал он.

Мурашко считает, что в России необходимы дополнительные меры для дальнейшего сокращения потребления алкоголя.

Недавно депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил ввести штрафы до 100 тыс. рублей для граждан, которые дарят на праздники алкоголь. Он напомнил, что в последние четыре года выросло потребление алкоголя, и действующие меры борьбы не помогают, и призвал запретить россиянам дарить близким людям, друзьям или коллегам то, что наносит колоссальный вред здоровью.

Ранее россиян предупредили о самых опасных сочетаниях алкоголя и новогодних блюд.